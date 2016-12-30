機捷北車7出入口僅開放1處 營運前須改善

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交通部今天完成機場捷運履勘，履勘小組提出41項待改善事項，其中有8項營運前必須改善，其中台北車站7個出入口只開放1處使用，履勘委員認為影響旅客進出方便及逃生。

桃園國際機場聯外捷運系統履勘小組由交通部路政司長林繼國擔任召集人，昨天及今天辦理履勘。

林繼國說，履勘小組分營運、機電及土建，共提出41項改善事項，其中8項列為「營運前須改善事項」、16項為「一般注意善事項」及17項「後續建議改善事項」。

營運小組組長藍武王說，8項「營運前須改善事項」中，台北車站7個出入口僅開放1處使用，影響旅客進出方便及逃生安全，有必要再增加開放出入口。

桃捷公司也承諾台北車站出入口至少可達5處。

營運前須改善的事項，還包括各車站未標示公車轉乘資訊及搭乘位置、部分車站系統票價表未貼票價、新北產園區站連層環狀線閘門前標誌不妥、坑口站月台層玻璃帷幕髒污、桃園體育園區站穿堂層引導燈箱英文拚錯、環北站大廳購票區地磚填縫膠有殘渣。

林繼國說，「營運前須改善事項」，須由高鐵局彙整確認完成改善，並報請交通部核准後，再由桃園市政府決定通車日期。

機場捷運總長51.03公里，有22個車站，因第3航廈還未興建，履勘只辦理21個車站，另有青埔及蘆竹兩座機廠機場，及位在A1台北車站的預辦登機。1051230

(中央社)