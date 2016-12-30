能仁家商學子飆創意　畢展模特兒超吸睛

能仁家商今（30日）舉辦事類科聯合畢業成果展。（葉書宏攝）

幼兒保育科、流行服飾科和美容科三年級學生們，展現出3年來的學習成果。（葉書宏攝）

學生們從服裝、造型、彩妝、舞蹈全都一手包辦。（葉書宏攝）

為讓家長們看見孩子所學，透過表演方式，廣邀家長們一起參與。（葉書宏攝）

畢業成果展。（葉書宏攝）

能仁家商畢展，結合幼兒保育科、流行服飾科和美容科三年級學生。(葉書宏攝)

畢業生化身模特兒！能仁家商今（30日）舉辦事類科聯合畢業成果展，結合幼兒保育科、流行服飾科和美容科三年級學生們，展現出3年來的學習成果，學生們從服裝、造型、彩妝、舞蹈全都一手包辦，畢業生們成了舞台上最亮眼的一顆星。

能仁家商舉辦家事類科聯合畢業成果展，為讓家長們看見孩子所學，透過表演方式，廣邀家長們一起參與，學生們從3個月前開始密集準備，節目設計、服裝製作到整體造型，都是3年來專業技能的學習與運用。

校長林佳生表示，不管選擇了哪一個科別，平日除了課堂上的學習之外，最重要是學校為學生設計了各種「表演的舞台」，讓他們能將所學到的知識與技能，融合自已的想法，實際付出行動。

林佳生指出，看到學生們平時認真用心準備，這是最棒的感動教育，透過這樣的學習過程，學生們站上伸展台，接受校內同學及家長、貴賓們的鼓勵，對於未來職場發展、生涯規畫都有助益，也會更具信心接受挑戰。

美容科三年級學生江季臻說，設計主題以「夢境」為主，從服裝到美容全都自己來，服裝是最辛苦的部分，每一個鑽都是慢慢縫上去，不少同學都熬夜製作服裝，只為了要呈現出最美好的一面，一次將3年所學展現出來，儘管再辛苦都值得！

美容科三年級學生廖先彥說，從設計、採買、舞步全都自己來，近3個月來幾乎每天練習，雖然同學們一開始對於主題有不同意見，溝通讓全班同學的心靠得更近，很感謝學校提供這麼棒的舞台，讓他們可以成為最閃亮的一顆星，亦是最好的求學回憶。

林佳生強調，不要小看了能仁家商這項傳統的畢業成果展，許多傑出的校友如黃淑琦、劉素玉、黃琇雯、陸靚怡等，當年便是以校園為生涯發展的第一個伸展台，才能走向世界頂尖的舞台，進而建立獨創的品牌。

(中時)