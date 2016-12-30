名製片婚變妻奪回公司 同框緋聞小王比V示威

樊馨蔓和肖齊（右圖右2）比V慶祝，左圖為張紀中。（圖／取自張紀中、樊馨蔓微博）

樊馨蔓宣布奪回公司。（圖／取自樊馨蔓微博）

65歲金庸劇名製片張紀中和妻子樊馨蔓結婚14年，今年8月大陸狗仔爆料兩人婚姻破局，主因疑是兩人乾兒子、導演肖齊當小王，但已被樊馨蔓嚴正否認，並反批張紀中出軌，今(30日)樊馨蔓高調宣布已將和前夫成立的公司「紀中文化」順利奪回，她同框肖齊比出勝利的V手勢，頗有向張紀中示威的意味。

8月繼王寶強自爆婚變後，後也爆出張紀中、樊馨蔓離婚，而介入兩人婚姻的竟是張紀中一手提拔成導演的乾兒子肖齊，引發議論，上月張紀中返家跟樊馨蔓談離婚，雙方發生肢體衝突，張紀中搶走妻子手機，一行人還將大門砸壞，現場凌亂不堪。

今稍早，樊馨蔓分享聚餐照片，有感而發說：「2016年底，紀中文化，我努力了近二十年的文化品牌，終於踉踉蹌蹌全部回到我們這裡」，並透露公司經過一年耗損負債巨億，卻被外界傳為「財產」，之後她會繼續努力，已不負投資者的支持，對於公司未來運行相當有雄心壯志。

(中時電子報)