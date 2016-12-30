中市銀行搶案7小時內破案 警局長頒破案茶獎勵
中市北屯區27日傍晚發生1件銀行搶案，張姓男子亮刀搶走10萬元逃逸，第二分局警方獲報循線在當天深夜逮人，短短7小時內偵破。台中市警察局長陳嘉昌昨天親到分局頒發破案茶，慰勞鼓勵有功人員。
「你有喝到局長的茶嗎？」台中市警察局長陳嘉昌今年7月份接任，對員警偵破轄內重大案件都親自到有功單位致送茶葉頒發立即獎，作風令人耳目一新，初期也有人質疑可能是新官上任三把火，陳嘉昌頒發「破案茶」持續至今已5個月，基層員警將局長的「破案茶」視為榮譽的象徵。
陳嘉昌昨天晚間23時許，還親自到第二分局頒茶勉勵破案有功人員。他說，目前年關將近，同仁能以迅雷不及掩耳的效率於7小時內偵破銀行搶案，逮獲犯嫌及追回部分贓款，對於維護治安工作宛如注入一劑強心針，鼓勵員警為穩定社會治安繼續努力，並提醒執行任務要注意自身安全。
基層員警對禮輕情意重的「破案茶」，直呼「足感心」，視為能喝上局長親送的「破案茶」，不但暖胃也暖心，更是一種驕傲。
(中時)
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