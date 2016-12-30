立法院休會 本會期通過120議案

我要評比

立法院第9屆第2會期今天結束，共通過120件議案，相較於過去幾屆同期，本會期通過的議案比過去都來得高。立法院長蘇嘉全表示，新國會的議事效率明顯倍數提升。

立法院第9屆第2會期的法定會期在今天畫下句點，蘇嘉全在院會散會前宣布，第2會期自9月13日開議至今天，共通過120件議案，包括法律案93案、預（決）算案7案、行使同意權案2案，以及其他議案18案。

蘇嘉全指出，在朝野黨團的共同努力下，第9屆第1、2會期所通過的議案總數高達227案，相較第7屆同時期共通過110案、第8屆則通過92案，新國會的議事效率明顯倍數提升。

本會期三讀通過的重要法案有明定勞工每7日中至少應有2日休息，1日為例假，1日為休息日的勞基法部分條文；將社會住宅提供給經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成的住宅法。

還有確定最高法院檢察署特別偵查組在31日走入歷史的法院組織法；遏止UBER違法經營的公路法；以及刪除罷免不得宣傳，下修罷免提案、連署門檻的選舉罷免法。

另外，朝野也在歷經27日及今天2次院會、8小時、252次表決，完成105年度國營事業預算審查。國營事業部分，減列總收入新台幣3290億7000萬元，減列總支出3330億，增列稅前淨利39億元。非營業部分，作業基金支出減列4億元，債務基金用途減列1.9億元，特別收入基金用途減列39億元，資本計畫基金用途減列750萬元。

而第2會期也通過司法院長許宗力、副院長蔡(火冏)燉，以及許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元等5位大法官的人事任命案，以及公平會主委黃美瑛、副主委彭紹瑾，以及公平會委員郭淑貞、洪財隆的人事任命案。1051230

(中央社)