立院休會 三讀重要法案大盤點

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立法院本會期今天結束，已三讀通過攸關週休二日的勞基法、增加弱勢照顧的住宅法、降低罷免門檻的選罷法等重大法案；另外，也完成婚姻平權民法修正草案、公投法部分條文初審。

立法院第9屆第2會期今天結束，本會期三讀修正通過，包括勞動基準法部分條文，明定勞工每7日中至少應有2日休息，1日為例假，1日為休息日；刪除7天國定假日，及勞工工作滿半年即有3天特休假。

住宅法部分，將社會住宅提供給經濟或社會弱勢比例，由1成提高到3成；房東出租房屋給弱勢族群，每屋每月免繳綜合所得稅額度最高新台幣1萬元。修正法院組織法，最高法院檢察署特別偵查組確定31日走入歷史。

選舉罷免法部分，除刪除罷免不得宣傳相關條文外，也下修罷免提案、連署門檻，通過門檻則改為同意票大於總選舉人的1/4。為遏止UBER違法經營，三讀通過公路法，最高可開罰新台幣2500萬元，並勒令歇業。

另外，已完成初審的重要法案，包括婚姻平權民法親屬編部分條文修正草案，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定，但全案仍須朝野協商。

初審通過的公民投票法明定，年滿18歲的國民有公民投票權、廢除公投審議委員會，全國性公投主管機關明定為中選會、「領土變更之複決」則回歸憲法增修條文原有規定處理。1051230

(中央社)