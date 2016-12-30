說馬英九收魏家10億 吳子嘉判賠180萬

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媒體人吳子嘉前年發表文章指稱，頂新魏家捐新台幣10億元政治獻金給前總統馬英九，遭馬提告求償。台北地方法院今天審結，判吳子嘉賠償新台幣180萬元、登報道歉，全案可上訴。

這起案件源於前年10月間，當時的中國國民黨發言人透過新聞稿表示，吳子嘉在美麗島電子報刊登一篇文章，內容指稱頂新魏家於民國101年總統大選前，捐助馬英九陣營高額政治獻金，「一次出手就是逾10億的政治獻金」等語。

國民黨認為這是不實言論，要求吳子嘉一週內公開道歉，否則將正式提告；吳未道歉，馬英九提告求償300萬元，並要求在4大報刊登道歉聲明。

馬英九主張，不管是自己、馬團隊、馬陣營，均未收到頂新魏家違法政治獻金，更不用說是10億元等。

吳子嘉則主張，他的言論是以馬團隊、馬陣營、馬政府為對象，馬英九並無權利保護必要；他所言有善盡查證義務，馬英九身為總統，應接受公眾較嚴格的檢視，要負較高的容忍義務等。

為此，北院查閱特偵組在104年6月18日發布的新聞稿內容，馬英九在此案中無具體犯罪事證；另調查吳子嘉提供的新聞報導等資料，認為一些資料的可信度甚為薄弱。

北院認為，吳子嘉未經查證，就在美麗島電子報發表這篇言論，供不特定多數人閱覽、轉載，導致馬英九的名譽嚴重受損；吳子嘉身為專業新聞工作者，具相當的社會地位，在發表言論時應盡媒體合理查證義務，審酌兩造身分、地位，馬英九求償300萬元過高，應減為180萬元較為適當。1051230

(中央社)