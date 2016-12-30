郭台銘：富士康不會走 留在大陸

鴻海集團總裁郭台銘今天說，他在中國大陸的富士康科技集團不會走，會留在大陸。

郭台銘私下投資的(土界)顯示器株式會社（Sakai Display Production，簡稱SDP）與大陸廣東省廣州市政府晚間在廣州花園酒店簽定合作協議，SDP在增城投資設廠，生產最新及最尖端的高清面板。

郭台銘在簽約儀式後被記者詢問富士康是否撤出大陸，他說，今天的簽約儀式是最好的證明 ，富士康沒有走，不但沒有走，還簽了最大項目，把最好的技術（面板）落戶在廣州。

他說，他不適宜在網路上寫東西，但希望媒體能夠向外界包括供應商和客戶等，澄清富士康不會走，會留在這裡（大陸）。

富士康是美國手機品牌iPhone的生產商，有報導表示，即將上任的美國總統川普要求iPhone回到美國生產手機，這令富士康面對撤離大陸的壓力。1051230

(中央社)