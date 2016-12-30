陸股2016年表現 倒數第一

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世界第2大經濟體中國大陸的經濟成長率是20國集團（G20）中最快的國家之一，但今年陸股表現卻在全球敬陪末座。

法新社報導，大陸證交所引進熔斷機制，原本希望降低市場波動性，不料卻引發陸股大崩盤。大陸證交所花一整年時間對付不負責任的決策者、大量資本外移和弱不禁風的人民幣。

上證綜指今天收盤，今年來累跌12.3%。日本日經225指數今年則累漲0.4%，香港恆生指數今年也累漲0.4%。

根據路透社，今天人民幣兌美元升值，但仍朝1994年以來最大年線貶幅邁進，可能成為今年表現最差的主要亞洲貨幣。

創8年半低點的人民幣兌美元，今年料貶值近7%。

許多市場觀察家預期，如果美國準總統川普的政策刺激美國經濟成長和升息的話，明年人民幣料會進一步走軟。（譯者：中央社陳昱婷）1051230

(中央社)