政院：新南向政策帶動觀光客來台

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行政院今晚表示，今年11月份來自新南向政策18個目標國家的旅客人數逾19萬人次，較去同期成長23%，顯示新南向政策在觀光方面持續發揮成效。

行政院晚間發布新聞稿指出，據交通部觀光局統計資料，新南向政策18個目標國家除尼泊爾外，其餘17個國家於11月份來台人數均有成長，特別是柬埔寨（成長率288.6%）、孟加拉（成長率102.7%）、泰國（成長率98.8%）、越南（成長率93.2%）等4個國家的成長率均超過90%。

11月份來自新南向政策18個目標國家的旅客人數達19萬5419人次，較去年11月份成長23%；其中，東協10國旅客計18萬3021人次，持續穩定成長23.9%。對照全球訪台人數減少5.1%，顯示新南向政策在觀光方面持續發揮成效。

行政院表示，累計今年1至11月期間，柬埔寨來台人數（3111人次），成長率最高，較去年同期成長85.4%，其次依序為泰國成長52.1%（16萬4021人次）、汶萊51.2%（3795人次）及印度38.2%（3萬986人次）。

整體而言，今年1至11月期間，全球來台旅客人數達965萬3181人次，較去年同期成長2.5%，其中新南向18國（153萬37人次，成長13.6%），特別是東協10國(141萬27人次，成長14.2%)，貢獻最多。另今年1至11月期間，東協10國訪台人數占全球來台旅客的比例已達14.6%，較去年同期13.1%，明顯提升。1051230

(中央社)