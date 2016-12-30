疑列陸封殺名單 吳念真徐若瑄回應

傳出疑似被列入中國大陸「封殺名單」的導演吳念真，今天回應「沒有意見」。藝人徐若瑄也在名單上，經紀公司表示，「對不屬實的謠言與報導，無從回應」。

近來中國大陸北京影視圈流傳封殺藝人的「55人名單」，包括香港歌手何韻詩、杜汶澤、黃耀明等人，也有日本、美國藝人，台灣藝人則有吳念真、徐若瑄（Vivian）、大支等人。

吳念真被問到可能遭列「封殺名單」一事時，回應「沒有意見」。徐若瑄經紀公司晚間受訪表示，「對不屬實的謠言與報導，無從回應」。

大支下午在社群網站臉書（facebook）貼文表示，「其實，我一點都不意外，因為這一切發展都在我的計劃裡面」，並要大家聽歌曲「長江一號」，聽完就會知道。1051230

(中央社)