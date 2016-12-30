富邦吉祥物扛球場氣氛 另設應援團長
富邦悍將職棒隊今天公布隊徽，象徵球隊精神，另有尚未曝光的吉祥物風格大不相同，走可愛風，與啦啦隊、應援團長主導球場氣氛。
富邦悍將領隊蔡承儒、外野手林哲瑄今天在新啟用的球團辦公室出席記者會，揭曉寶藍色系隊徽，介紹設計理念。
隊徽由沛肯團隊設計，以歐洲中古世紀鎧甲騎士為主體視覺，頭上的羽毛代表領袖，披肩代表榮耀與責任，盾牌象徵守護，寶藍色代表忠誠，頭盔表達無畏，V字代表勝利。
蔡承儒表示，今天發布的隊徽是球隊精神，隊徽上穿著鎧甲的騎士不是吉祥物，也不是籃球隊的比爾，吉祥物設計進入最後階段，風格比較可愛，希望在球場帶動氣氛。
近年台灣職棒盛行的基本配備女子啦啦隊，富邦也在規劃中，近期對外徵選，預計編制8到9人。
吉祥物、啦啦隊之外，球團也設置一名應援團長，類似桃猿啦啦隊長「阿誠」角色，在球場帶動氣氛。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。