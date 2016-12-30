富邦吉祥物扛球場氣氛 另設應援團長

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富邦悍將職棒隊今天公布隊徽，象徵球隊精神，另有尚未曝光的吉祥物風格大不相同，走可愛風，與啦啦隊、應援團長主導球場氣氛。

富邦悍將領隊蔡承儒、外野手林哲瑄今天在新啟用的球團辦公室出席記者會，揭曉寶藍色系隊徽，介紹設計理念。

隊徽由沛肯團隊設計，以歐洲中古世紀鎧甲騎士為主體視覺，頭上的羽毛代表領袖，披肩代表榮耀與責任，盾牌象徵守護，寶藍色代表忠誠，頭盔表達無畏，V字代表勝利。

蔡承儒表示，今天發布的隊徽是球隊精神，隊徽上穿著鎧甲的騎士不是吉祥物，也不是籃球隊的比爾，吉祥物設計進入最後階段，風格比較可愛，希望在球場帶動氣氛。

近年台灣職棒盛行的基本配備女子啦啦隊，富邦也在規劃中，近期對外徵選，預計編制8到9人。

吉祥物、啦啦隊之外，球團也設置一名應援團長，類似桃猿啦啦隊長「阿誠」角色，在球場帶動氣氛。1051230

(中央社)