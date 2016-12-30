旅外足球員陳柏良：小時候並不強壯
台灣旅外足球好手陳柏良今天返回母校高雄市立中正高工分享經驗，他表示，小時候並不強壯，常常練體能練到一把鼻涕、一把眼淚，「只要堅持下去，就能看到希望。」
陳柏良近年除了是中華隊常客，也陸續在台灣、香港、中國大陸踢球，目前效力中國大陸足球超級聯賽的杭州綠城，也是國家列管的補充兵選手，休兵期間，他自己發起足球教室，並在今天回到母校畫下句點。
陳柏良回想，當年高中教練李春融嚴格訓練體能，全隊甚至一度想罷練，不過憑著努力和堅持，並在李春融的訓練下逐漸成長。陳柏良勉勵大家，只要堅持下去，痛苦就會結束，就能看到希望。
對於陳柏良回饋母校，李春融肯定地說，陳柏良小時候的確不強壯，但是已經嶄露天分，後來透過營養和訓練，逐漸茁壯，是成功的重要關鍵。1051230
(中央社)
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