噴辣椒水搶名表 男子當場遭制伏

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一名24歲彭姓男子今(30)日傍晚6時許，在北市龍江路一家鐘表行外埋伏，看見鄭姓男客步出時，突然以隨身攜帶的辣椒水攻擊鄭男，並奪走其手中一只價值約60萬元的AP名表後拔腿逃逸。

鄭男和鐘表店老闆立刻追了上去並大聲呼救，路過民眾在不到100公尺處就將彭姓搶匪攔下制伏，轄區中山分局建國派出所員警也迅速趕抵現場，將彭男逮捕帶回偵辦。

遭搶的鄭男供稱，他原本與人相約要賣這支名表，不料，交易沒談成反而遇到搶匪。警方現正調查彭男犯案動機。

(中時)