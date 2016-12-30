影／史上最難「假人挑戰」 他們在無重力狀態下完成

一名法國太空人佩斯凱於推特上傳太空版的假人挑戰，引起熱議。(圖/翻攝自Thomas Pesquet推特)

太空版假人挑戰。(影/取自Thomas Pesquet臉書)。

2016年社群網站最夯的就是「假人挑戰」（The Mannequin Challenge），不少政治名人與明星大咖也爭相模仿。而如今有一群人為假人挑戰設下難以超越的門檻，竟把場景拉到外太空，在無重力的狀態下，拍攝超精彩的短片，引起熱烈討論。

一名法國太空人佩斯凱（Thomas Pesquet）於推特上傳一段，在國際太空站內所拍攝的影片，只見畫面中鏡頭緩緩推近，先後穿越5名太空人，有人正在維修機器，有人正在為同仁拍照，不過所有人皆是在無重力的狀態下，維持定格。佩斯凱並發文寫道，「我們聚集了所有組員，並為假人挑戰設下新高度。」

影片上傳後，立刻引起熱烈討論，大家紛紛讚賞這些太空人在無重力狀態下還能努力維持定格，難度相當高；就連《BBC》也於臉書專頁分享該段影片，逗趣地說，「在外太空，可沒人可聽見你（In space, no one can hear you）。」該影片目前已獲得多達破萬人按讚，超過6千人分享。

(中時電子報)