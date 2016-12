影／史上最難「假人挑戰」 他們在無重力狀態下完成

一名法國太空人佩斯凱於推特上傳太空版的假人挑戰,引起熱議。(圖/翻攝自Thomas Pesquet推特)

2016年社群網站最夯的就是「假人挑戰」(The Mannequin Challenge),不少政治名人與明星大咖也爭相模仿。而如今有一群人為假人挑戰設下難以超越的門檻,竟把場景拉到外太空,在無重力的狀態下,拍攝超精彩的短片,引起熱烈討論。

一名法國太空人佩斯凱(Thomas Pesquet)於推特上傳一段,在國際太空站內所拍攝的影片,只見畫面中鏡頭緩緩推近,先後穿越5名太空人,有人正在維修機器,有人正在為同仁拍照,不過所有人皆是在無重力的狀態下,維持定格。佩斯凱並發文寫道,「我們聚集了所有組員,並為假人挑戰設下新高度。」

影片上傳後,立刻引起熱烈討論,大家紛紛讚賞這些太空人在無重力狀態下還能努力維持定格,難度相當高;就連《BBC》也於臉書專頁分享該段影片,逗趣地說,「在外太空,可沒人可聽見你(In space, no one can hear you)。」該影片目前已獲得多達破萬人按讚,超過6千人分享。

