走過動盪2016 日經封關登20年新高

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東京日經指數歷經2016動盪不安的一年，今天封關日，以黑盤作收，但依然登上20年來新高，主因投資人對美國準總統川普未來的新政充滿樂觀期待。

日經指數今年全年累漲0.42%，歡喜收在19114.37點，是連續第5年年線收紅，並寫下1996年來新高，當時指數收在19361.35點。

不過，這項指數今天卻以黑盤封關，終場下跌0.16%或30.77點，尾隨昨晚美股走跌。

東證指數今年年線則翻黑，累挫1.85%，報1518.61點，終結連4年漲勢。

這項指數今天則小漲0.01%，或0.22點。

川普上月爆冷勝選後，外界普遍認為美國政府將擴大支出並上調利率，刺激全球股市接連上演噴出大漲行情，美元也節節高升，

野村證券（Nomura Securities）資深策略師松浦壽雄（Hisao Matsuura）說：「川普將為美國開創新局。」

松浦壽雄說，今年初投資人對央行的寬鬆貨幣政策漸感不耐，同時也了解到寬鬆效力逐漸遞減。

他說：「即使川普尚未上台，但一想到美國即將祭出財政振興措施，也令人精神為之一振。市場的主調已由貨幣政策轉向財政政策。」

6月底時，英國公投決定脫歐震撼全球市場，日經指數也嚇得跌破15000點重要心理關卡，同時日圓走強則打壓日本出口股。

但川普當選美國總統後，日經指數就重振旗鼓，主因交易商看好川普打算擴大支出與減稅，將助燃通膨，迫使美國聯邦準備理事會（Fed）加快升息腳步，激勵美元兌日圓節節走高。

分析師普遍看好日股2017年表現。

東京大和證券（Daiwa Securities）資深股市策略師高橋和宏（Kazuhiro Takahashi）說：「我們預期日經在2017年將衝破21000點關卡，甚或上看23000點。」（譯者：中央社趙蔚蘭）1051230

(中央社)