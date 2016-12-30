王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
王菲上海演唱會今晚8點36分正式登場，劉嘉玲、趙薇、章子怡等演藝圈好友都到場同歡，而歌單也於剛剛曝光，王菲選擇以《塵埃》揭開演唱會序幕，一口氣唱足33首經典歌曲。當王菲在演唱《你快樂所以我快樂》，鏡頭轉至擔任合音天使的竇靖童時，母女首度同台合作讓場內頓時掀起一陣歡呼聲。
王菲演唱會歌單：
1.塵埃
2.百年孤寂
3.催眠
4.你快樂所以我快樂
5.沉溺
6.感情生活
7.煙
8.我愛你
9.色誡
10.匆匆那年
11.希望
12.流星
13.微風細雨+君心我心
14.霧
15.美錯
16.紅豆
17.迷失
18.守護天使
19.小聰明
20.分裂
21.白痴
22.童殿
23.你喜歡不如我喜歡
24.醒覺
25.With Tomorrow
26.愛不可及
27.衿持
28.只願為你守著約
29.過眼雲煙
30.天空
31.眷戀
32.我願意
33.夢
(中時電子報)
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