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王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首

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王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
王菲第二套服裝，走冷豔風。(kcpcl提供)
王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
王菲以《塵埃》揭開序幕。(kcpcl提供)
王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
章子怡與汪峰前妻女兒到場。(kcpcl提供)
王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
劉嘉玲與關秀媚。(kcpcl提供)
王菲演唱會歌單曝光 唱好唱滿33首
趙薇與馬雲。(kcpcl提供)

王菲上海演唱會今晚8點36分正式登場，劉嘉玲、趙薇、章子怡等演藝圈好友都到場同歡，而歌單也於剛剛曝光，王菲選擇以《塵埃》揭開演唱會序幕，一口氣唱足33首經典歌曲。當王菲在演唱《你快樂所以我快樂》，鏡頭轉至擔任合音天使的竇靖童時，母女首度同台合作讓場內頓時掀起一陣歡呼聲。

王菲演唱會歌單：

1.塵埃

2.百年孤寂

3.催眠

4.你快樂所以我快樂

5.沉溺

6.感情生活

7.煙

8.我愛你

9.色誡

10.匆匆那年

11.希望

12.流星

13.微風細雨+君心我心

14.霧

15.美錯

16.紅豆

17.迷失

18.守護天使

19.小聰明

20.分裂

21.白痴

22.童殿

23.你喜歡不如我喜歡

24.醒覺

25.With Tomorrow

26.愛不可及

27.衿持

28.只願為你守著約

29.過眼雲煙

30.天空

31.眷戀

32.我願意

33.夢

(中時電子報)

關鍵字：王菲王菲演唱會
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