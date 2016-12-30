普丁：不會上歐巴馬當 不驅逐美外交官

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普丁否決外長拉夫羅夫建議驅逐35名美國外交官。圖為普丁及拉夫羅夫檔案照。（圖／美聯社）

俄羅斯總統普丁今天否決俄外長拉夫羅夫建議驅逐35名美國外交官，以報復美國驅逐35名俄方人員。普丁稱，歐巴馬希望激怒俄國，但俄國不會上當。

普丁表示，俄方將保留報復立場，在未來川普就任新政策下，俄方將採取積極行動，恢復俄美關係。

普丁就美國制裁表示，俄方將美國政府新一輪不友好措施視為繼續破壞兩國關係的挑釁。但俄羅斯不會派出任何人回應美方的舉措。普丁表示，依據國際慣例，俄方有充分理由回應美方採取的措施。

克里姆林宮今天還發佈消息稱，普丁邀請美國駐俄使館外交官子女參加克里姆林宮舉辦的新年樅樹晚會。

(中時電子報)