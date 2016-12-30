改制台甲拚職業化 首屆經費還在籌

台灣足球甲級企業聯賽將於明年1月7日在高雄國家體育場開踢，30日舉行賽前記者會。中華民國足球協會理事長林振義（後排左4）表示，這是推動職業聯盟的起步。中央社記者李宇政攝 105年12月30日

台灣男足聯賽明年正式改制為「甲級企業聯賽」，賽程較過去倍增至4循環，也有獎金激勵，中華足協理事長林湧成盼以台甲作為職業化的起步。然而企業贊助尚未完全到位，賽事加倍也使交通費用暴增，對足協與8支參賽球隊而言，首屆賽事都有「且戰且走」的味道。

作為台灣男足的龍頭老大，後勤資源也算最強的台電隊，評估場次增加後，明年聯賽大約要花6、700萬元，總教練陳貴人說：「幸好總公司長官都很支持。」

大同總教練強木在則說，國內球員需要更多比賽歷練，聯賽場次增加當然很好，但今年9月編列預算時，僅以踢兩循環來評估經費，11月才獲足協通知要踢4循環，「本來計畫要搭高鐵，現在可能只能坐遊覽車了。」

林湧成則說，希望以改制台甲為起步，在5年內成立有4支球隊的職業聯賽。但首屆台甲聯賽預估需要1400萬元經費，但爭取國公營企業支持的方向沒有進展，目前僅募得企業贊助約400萬元，體育署也還未確定補助金額，「但基於球員無後顧之憂下，我們還是努力推出台甲賽事。」

從城市聯賽改制為企業聯賽，在企業冠名贊助方面，足協透露已找到3、4家企業。不過開踢在即，可望獲得冠名贊助的學生球隊銘傳大學，總教練高庸坦承相關合約尚未敲定，可能要第2循環才能正式掛名。

其實改制台甲還是小意思，台灣足壇明年還有很多衝擊，比如台電、大同獲得參加亞足聯盃的資格，但3場主場按照亞足聯的接待規格，可能要花掉500萬元。大同已經表示，如果沒有公部門的經費挹注，恐怕也只能忍痛放棄。

至於職業化的目標，龍頭台電仍是公營單位，公司將球隊定位為「企業球隊」而非「職業球隊」，就像歷史悠久的台電棒球隊始終待在業餘棒壇。具有指標意義的「南霸天」台電要如何調整，才能帶領台灣足壇「升級」？也是一大挑戰。

(中時電子報)