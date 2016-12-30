法鯊半裸奏效 《刺客教條》首日就登票房冠軍

麥可法斯賓達在片中有許多上空畫面，吸引不少女粉絲。（CatchPlay提供）

麥可法斯賓達在片中有許多上空鏡頭。（CatchPlay提供）

跨年檔期最強鉅獻《刺客教條》（Assassin＇s Creed）上映首日即奪下全台票房冠軍，達1300萬元。電影中改編自電玩的經典橋段讓玩家心醉，許多電玩迷觀眾紛紛表示看這部電影就像是場朝聖之旅，讓身心靈都投入在電影中，並幻想自己就是電影中主角麥可法斯賓達（Michael Fassbender，法鯊），親歷電影中經典畫面，不論是飛簷走壁、近身搏鬥或是「袖劍」刺殺、「信仰之躍」都讓人興奮破表。

身兼製片與男主角的麥可法斯賓達說：「我們將《刺客教條》的世界原汁原味搬上大銀幕，除了原版的電玩故事，導演細緻的洞察力為本片加了很多分，因此當時在籌畫拍攝時即是以「系列電影」的概念在拍攝，所以《刺客教條》絕對會有續集。』電影中除了精彩的動作畫面之外，男主角全片幾乎三分之二半裸演出的橋段，更是讓許多女性粉絲瘋狂，她們雖然不是電玩迷，但仍堅持一定要衝首週，因為「法鯊的性感冰塊肌就是本片的超級最大看頭。」

本片中的服裝造型與場景也是影迷們討論的重點之一，法斯賓達說：「我們參考了歷代《刺客教條》電玩角色的服裝，也綜合了15世紀與現代的觀點，服裝考究到我只要一穿上戲服就化身成了電影中的角色，所以不論你是不是電玩粉絲，都可以融入故事內容。」導演賈斯汀克佐（Justin Kurzel）說：「我們要讓觀眾相信這個世界跟角色真實存在，我想讓觀眾大吃一驚，充滿異國風情的場景，搭配浩大的動作場面，絕對是跨年最刺激的電影。」

《刺客教條》描述活在現代的卡倫林區（麥可法斯賓達飾）透過革命性的科技解開了基因記憶，讓他經歷了15世紀祖先阿基拉（Aguilar）在西班牙的冒險，而意外發現自己原來是神祕的「刺客」秘密組織後代，在獲取驚人知識和技能之後，林區決定起身對抗專制壓迫的現代聖殿騎士們。電影現正上映中。

(中時)