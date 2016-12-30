彰師大退休校長張惠博 將接嘉市副市長

張惠博將接任嘉義市副市長。（廖素慧翻攝自網路）

嘉義市副市長侯崇文將自明年1月5日離職，回任台北大學，遺缺傳出將由彰師大退休校長張惠博接任，市府人事室今晚證實已送出電子檔公文通知彰師大。

侯崇文原任台北大學校長，是犯罪社會學學者，與市長涂醒哲同是嘉中校友，涂醒哲力邀他擔任副手而入府，在市府2年服務期間對治安、教育、推動重大工程等方面多有著墨，因2年借調期滿，他三思後決定重返校園，明年1月5日正式離職。

市府傳出彰師大退休校長張惠博將接任副市長，人事處低調證實有傳送電子公文通知彰師大，張惠博將自1月5日接任副市長。張惠博表示目前不便說明，但又表露若有機會樂意返鄉服務貢獻。

38年次張惠博是涂醒哲的嘉中學長，是嘉中傑出校友、台灣師範大學物理學系理學士、美國威斯康辛大學雷和校區物理研究所科學教學碩士、美國奧勒岡州立大學哲學博士，並獲選為2006年傑出校友，歷任彰師大物理系教授、理學院長，2012年自彰師大校長退休，隨即轉任高雄市立空大校長，今年7月結束4年任期。

張惠博說，他一直服務於學界，有機會轉換跑道很樂意為家鄉服務，他觀察涂市長2年施政的拚勁至少應是中段班，但民調卻低落，他會仔細思考問題癥結所在，或許是民調方式造成，也或許是政策論述說明可以再加強。

(中時)