彰師大退休校長張惠博 將接嘉市副市長
嘉義市副市長侯崇文將自明年1月5日離職，回任台北大學，遺缺傳出將由彰師大退休校長張惠博接任，市府人事室今晚證實已送出電子檔公文通知彰師大。
侯崇文原任台北大學校長，是犯罪社會學學者，與市長涂醒哲同是嘉中校友，涂醒哲力邀他擔任副手而入府，在市府2年服務期間對治安、教育、推動重大工程等方面多有著墨，因2年借調期滿，他三思後決定重返校園，明年1月5日正式離職。
市府傳出彰師大退休校長張惠博將接任副市長，人事處低調證實有傳送電子公文通知彰師大，張惠博將自1月5日接任副市長。張惠博表示目前不便說明，但又表露若有機會樂意返鄉服務貢獻。
38年次張惠博是涂醒哲的嘉中學長，是嘉中傑出校友、台灣師範大學物理學系理學士、美國威斯康辛大學雷和校區物理研究所科學教學碩士、美國奧勒岡州立大學哲學博士，並獲選為2006年傑出校友，歷任彰師大物理系教授、理學院長，2012年自彰師大校長退休，隨即轉任高雄市立空大校長，今年7月結束4年任期。
張惠博說，他一直服務於學界，有機會轉換跑道很樂意為家鄉服務，他觀察涂市長2年施政的拚勁至少應是中段班，但民調卻低落，他會仔細思考問題癥結所在，或許是民調方式造成，也或許是政策論述說明可以再加強。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。