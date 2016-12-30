民進黨完全執政 重大法案挑戰仍大

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新國會通過的議案雖較前兩屆同期增加，但民進黨推動重大爭議法案如勞工週休二日修法、婚姻平權等法案，遭質疑缺乏程序正義等，儘管完全執政，但推動重大法案挑戰仍大。

立法院第9屆第1會期原定要通過攸關勞工週休二日的勞基法部分條文修正草案，但因「一例一休」行政部門說不清楚，勞工團體質疑髮夾彎，召開臨時會處理，又發生立法院衛環委員會召委林淑芬缺席事件，臨時會闖關功敗垂成，民進黨團元氣大傷，勞團質疑出賣勞工。

立法院第9屆第2會期開議後，衛環委員會召委換上陳瑩，為防國民黨團占領主席台杯葛法案審查，朝野上演諜對諜，換會議室、捍衛主席台等戲碼，讓陳瑩宣讀勞基法草案快速送出委員會，過去民進黨團質疑國民黨「半分鐘」，國民黨團反咬民進黨「一分瑩」，政治口水淹沒程序爭議。

執政黨有執政決策協調機制、行政立法協調會報、行政院長林全與民進黨團幹部的便當會，民進黨團也設計各種專案小組與政策小組，完全執政的民進黨擁有多軌溝通管道，但民眾反應卻不如預期。

根據公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）公布2016立法院年度代表字，前三名依序是暴力的「暴」字、哄騙的「哄」與改變的「改」，公督盟執行長張宏林表示，這代表民眾對立院的第一印象就是「暴」，就是議事攻防吵吵鬧鬧，第3名的代表則是「改」字，反映民眾對新政府期待希望改變。

總統府年金改革會議分區座談明天登場，立法院明年2月開議後重頭戲就是年金改革、司法改革的修法案，除民進黨內的溝通機制外，社會溝通機制如果無法擺脫一例一休與婚姻平權法案推動過程中，遭質疑政策轉彎、欠缺溝通機制等問題，對完全執政的民進黨仍是一大挑戰。1051230

(中央社)