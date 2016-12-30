民進黨完全執政 重大法案挑戰仍大
新國會通過的議案雖較前兩屆同期增加，但民進黨推動重大爭議法案如勞工週休二日修法、婚姻平權等法案，遭質疑缺乏程序正義等，儘管完全執政，但推動重大法案挑戰仍大。
立法院第9屆第1會期原定要通過攸關勞工週休二日的勞基法部分條文修正草案，但因「一例一休」行政部門說不清楚，勞工團體質疑髮夾彎，召開臨時會處理，又發生立法院衛環委員會召委林淑芬缺席事件，臨時會闖關功敗垂成，民進黨團元氣大傷，勞團質疑出賣勞工。
立法院第9屆第2會期開議後，衛環委員會召委換上陳瑩，為防國民黨團占領主席台杯葛法案審查，朝野上演諜對諜，換會議室、捍衛主席台等戲碼，讓陳瑩宣讀勞基法草案快速送出委員會，過去民進黨團質疑國民黨「半分鐘」，國民黨團反咬民進黨「一分瑩」，政治口水淹沒程序爭議。
執政黨有執政決策協調機制、行政立法協調會報、行政院長林全與民進黨團幹部的便當會，民進黨團也設計各種專案小組與政策小組，完全執政的民進黨擁有多軌溝通管道，但民眾反應卻不如預期。
根據公民監督國會聯盟（簡稱公督盟）公布2016立法院年度代表字，前三名依序是暴力的「暴」字、哄騙的「哄」與改變的「改」，公督盟執行長張宏林表示，這代表民眾對立院的第一印象就是「暴」，就是議事攻防吵吵鬧鬧，第3名的代表則是「改」字，反映民眾對新政府期待希望改變。
總統府年金改革會議分區座談明天登場，立法院明年2月開議後重頭戲就是年金改革、司法改革的修法案，除民進黨內的溝通機制外，社會溝通機制如果無法擺脫一例一休與婚姻平權法案推動過程中，遭質疑政策轉彎、欠缺溝通機制等問題，對完全執政的民進黨仍是一大挑戰。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。