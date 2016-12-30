與大綠漸行漸遠 時代力量走自己的路

時代力量與民主進步黨團，7月時為了勞動基準法修法，雙方互槓；近期民進黨團決定，不再為時代力量立委連署法案，要劃清界線，大綠小綠漸行漸遠，時代力量要走出自己的路。

7月21日立法院社環委員會審查勞基法部分條文修正草案時，時代力量黨團主張先召開公聽會，且時任召委的民進黨立委林淑芬未出席，時代力量也要求出具授權書使得開會。

民進黨團總召柯建銘指出，時代力量與國民黨一起杯葛勞基法修法，不能嘴巴講一套，靠媒體包裝，一直汙衊民進黨。

時代力量執行黨主席黃國昌當時則回應，無法接受柯建銘斷章取義的抹黑，且時代力量在7月21日早就提出開公聽會的主張。雙方因修法立場不同，多次隔空放話、互槓。

繼柯建銘宣布不連署時代力量黨團所提修憲案，民進黨黨團書記長劉世芳24日也表示，黨團會議決定，以後不連署時代力量提出的法律修正案，主要是不要引起爭議，時力有自己的價值，可透過時力黨團提法律修正案，不需民進黨團背書。

民進黨及時代力量在政治光譜上視為綠營，國民黨更諷刺時力是民進黨的「附隨組織」，如今卻因理念扞格，雙方漸行漸遠，未來在2018年大選議題上，競爭恐大於合作。

回顧2016年立委選舉時，民進黨在3個選區禮讓時代力量，但民進黨選舉對策委員會召集人陳明文及柯建銘雙雙在中常會向蔡英文「告御狀」，強調要與時代力量分清敵我關係。陳明文日前受訪也直言，未來選舉已沒有禮讓的問題，會依照選情的狀況做出決定。

不過，每每被問及大綠小綠未來競合關係，黃國昌則坦然表示，2018選舉時代力量「一定不會缺席」，勢必在各縣市、希望能夠找到很好的人才，投入地方選舉，為台灣的地方政治注入一股新的活水。1051230

(中央社)