美河市案土地徵收 大法官會議做出解釋
司法院大法官會議今天做成釋字第743號解釋，對於徵收的捷運用地，不得用於同一計畫中依大眾捷運法第7條第1項規定，核定辦理聯合開發案。
大法官書記處也說，若要進行聯合開發，徵地前要讓地主知悉土地被徵收後，將用於何種聯開案。
監察院於民國103年間通過監委馬以工、林鉅鋃、李復甸所提聲請司法院大法官統一解釋案。監委認為，台北市政府辦理捷運新店機廠美河市聯合開發案，在缺乏法律依據下，逕將徵收取得的土地再透過聯合開發方式移轉登記為私有，顯屬違法。
解釋文中表示，依大眾捷運法第6條徵收的土地，「應有法律明確規定」，得將之移轉予第三人所有，主管機關使得為之，以符合憲法保障人民財產權的意旨。
這起案件源於監察院調查美河市聯開案過程中，就其職權上適用的法令見解，與行政院的見解不同，因此於民國103年7月11日聲請解釋。
大法官會議今天對此做出統一解釋，認為捷運系統所需用地得依法徵收或撥用，具有公益性，不得一併在同一計畫中，與建商進行聯合開發。1051230
(中央社)
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