放眼下會期 藍軍關注同婚核食與年金
國民黨團總召廖國棟今天針對未來關注的重大議題表示，婚姻平權、核食及年金改革是重點。他說，年金改革是真正未爆彈，國民黨也將全程關注核食，目前公投連署書已達12萬份。
今天是立法院第9屆第2會期最後一次的院會，本會期立法院通過部分爭議法案，如攸關一例一休的勞基法、廢止特偵組的法院組織法，其中勞基法更造成朝野發生嚴重肢體衝突。
放眼下個會期，國民黨立法院黨團鎖定的重大議題，廖國棟今天受訪表示，婚姻平權的部分會在下個會期重新再起，時程大約差不多要到明年5、6月，因為對行政院長的總質詢要到3月多才會結束。
另外，廖國棟指出，日本核災區食品的議題還沒結束，現在情勢有點詭譎，本來1月2日要在高雄開的公聽會突然喊停，不知隱含什麼臨時的變化，還在多所了解。之前民進黨就曾在立法院休會時，突然用行政命令解禁加拿大牛肉。
廖國棟說，國民黨團全程關注核食，截至今天為止，核食公投的連署書已達12萬1832份，國民黨的決心非常清楚，希望政府不要輕忽核食，最後一定會進行到公投的階段，到時候會全面動員。
廖國棟指出，下會期恐怕年金改革就會進到立法院，將成為更大的爭議，那個才是真正的未爆彈，年金改革將會變成一個新話題，被影響到的人跟婚姻平權一樣，是全面性的影響，誰都不願意被犧牲，都會力爭自己的權益。
而親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，今天考試院副院長提名人李逸洋來拜會親民黨團，未來考試院針對年金改革如何做到一個公平的方向，這是非常重要的區塊。在核食的部分，重點在執政黨如何處理，讓民眾有食的安全。1051230
(中央社)
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