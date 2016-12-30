前淡商游乙文勇闖日本 拓殖大學續寫籃球夢

赴日就讀拓殖大學的游乙文(左)回國看文化女籃比賽，與前淡商隊友吳侑萱相見歡。(林宋以情攝)

去年與徐玉蓮聯手替淡商終結永仁連霸，捧回相隔2年、隊史第8座HBL后冠，游乙文沒有跟大多數的隊友一樣，選擇續披同一體系的文化女籃戰袍，而是轉赴日本就讀拓殖大學，繼續圓自己的籃球夢。

一改過去的馬尾，好久不見的游乙文趁學期結束空檔，30日頂著「妹妹頭」現身世新大學UBA場邊，見見過去的老隊友和文化學姐們。當時因為日本大學與她接觸，抱著出去闖一闖的心態，出國前惡補日文兩個月，游乙文勇敢踏入人生地不熟的日本。

游乙文坦言，「一開始當然都聽不懂，只能用手機Google翻譯。」在拓殖大學主修國際學，同時也投入拓殖大學女籃隊，拓殖大學是日本大學男、女籃強權，也有孕育出WJBL球員。身高175公分的游乙文在淡商打前鋒，不過到了日本高人一等，「球隊主要還是很強調速度，我在其中身材算是高大。」

課業跟的上，倒是平常練球、比賽時難免「霧煞煞」。游乙文笑說，「只能靠學姐幫我翻譯，解釋給我聽。一直到現在有時候比賽中很激動，還是會有聽沒懂，但是日常對話已經沒問題了。」

大學第一年適應環境最艱辛，游乙文回想起來最辛苦的，還是語言隔閡，「畢竟語言不通，最難的還是情緒沒辦法抒發，偶爾跟家人講講電話，但我還是就這樣熬過來了。」對於跟她一樣，明年3月將前往日本體大就讀的吳侑萱，或是其他未來也想出國讀書打球的球員，游乙文建議要做好心理準備，除了語言，場上態度也是，繼續在異國挑戰不一樣的籃球人生。

(中時電子報)