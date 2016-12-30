80元鮮奶茶害洩個資　蘿莉塔控Uber敷衍了事

蘿莉塔今下午開記者會，指Uber敷衍了事。（林俐瑄攝）

蘿莉塔偕律師開記者會。（林俐瑄攝）

前《大學生了沒》班底蘿莉塔27日在家用UberEATS叫了一杯80元鮮奶茶，沒想到個資被外送員公布，私人地址被傳在491人的聯絡群組中，還被嘲笑。蘿莉塔30日找律師開記者會，說被嘲笑雖然會難過，但被公布個資實在讓她無法容忍，尋求法律途徑，要Uber負起責任踹共。

蘿莉塔說，那天是在家嘴饞想喝奶茶，當時媽媽還念她太懶，怎麼不自己下樓買，她哭笑不得說：「我犯最大的錯就是懶惰。那時候UberEATS在做活動，叫餐免運費，我走出門買跟人家送來是一樣的錢，那就叫外送就好啦！」

她與媽媽、姊姊同住，該處她從小住到大，就算害怕也沒辦法搬家，一大片社區僅一個管理員，她說：「現在坐電梯看到不認識的人都會怕怕的，很擔心遇到詐騙或是小偷，也很怕影響到其他鄰居。」

UberEATS的回覆讓她不滿，僅稱遺憾且已停止跟該外送員合作，讓她感覺Uber對此好像毫無責任，且還硬送1000Uber點數到她帳戶，「可是我根本不敢用啊，誰還敢再用，我把App刪掉了，現在也不敢用Uber叫車，出門就坐捷運。」

蘿莉塔也無奈說今年運勢差，去年底父親過世，今年她養了14多年的兔子也死了，就差幾天過完2016，沒想到年底前還是來場無枉之災，讓她覺得自己實在衰透了。

(中時)