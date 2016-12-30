馬拉威耶誕寶寶 取名川普

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非洲國家馬拉威全國各地醫院，在耶誕節當天總計迎來180名新生嬰兒，其中一對父母已為新生的寶寶取名為川普（Trump）。

馬拉威媒體「尼亞薩時報」（Nyasa Times）日前引述馬拉威衛生部長發言人奇庫姆比（Adrian Chikumbe）報導指出，25日耶誕節當天全國各地迎來180名新生嬰兒。

其中一名出生在卡朗加（Karonga）地區，身高52公分、體重2.95公斤的小寶寶，已經被父母命名為川普。

另外，有一名小寶寶被父母取名為耶誕（Christmas）。

在北方，總計出生63名寶寶，包括一對龍鳳胎。

馬拉威（Malawi）於1964年脫離英國獨立，土地面積大約12萬平方公里，其中馬拉威湖（Lake Malawi）幾乎占去1/3國土面積；全國人口大約1678萬，經濟不發達，人民生活困頓，政府長期倚賴外援。

馬拉威湖是世界第9大湖、非洲第3大湖，漁產富饒，魚群種類為全球之冠。

報導並未進一步說明180名新生兒中男女各占比例多少。1051230

(中央社)