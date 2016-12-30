被問是否選總統 郭台銘：經濟最重要

鴻海集團總裁郭台銘（左1）30日在大陸廣東省廣州市被問到是否會在台灣選總統時，他沒有正面回答，只說經濟最重要，只有經濟好，一切才有可能。中央社記者張謙廣州攝 105年12月30日

鴻海集團總裁郭台銘今天被問到是否會在台灣參選總統時，他沒有正面回答，只說經濟最重要，只有經濟好，一切才有可能。

郭台銘以其私人投資的日本(土界)顯示器株式會社（Sakai Display Production；SDP）與中國大陸廣東省廣州市政府晚間簽定合約，在增城投資設立面板廠。

簽約儀式後，郭台銘被記者詢問會否在台灣選總統，他沒有正面回答，僅說經濟是最重要的，又說常在各地跑，看到廣州的領導人在招商方面的態度很積極，「我覺得我們台灣有很大改進空間」。

他又說，要抓緊機會，「因為只有經濟搞好，一切才有可能」。1051230

(中央社)