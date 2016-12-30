被問是否選總統 郭台銘：經濟最重要
鴻海集團總裁郭台銘今天被問到是否會在台灣參選總統時，他沒有正面回答，只說經濟最重要，只有經濟好，一切才有可能。
郭台銘以其私人投資的日本(土界)顯示器株式會社（Sakai Display Production；SDP）與中國大陸廣東省廣州市政府晚間簽定合約，在增城投資設立面板廠。
簽約儀式後，郭台銘被記者詢問會否在台灣選總統，他沒有正面回答，僅說經濟是最重要的，又說常在各地跑，看到廣州的領導人在招商方面的態度很積極，「我覺得我們台灣有很大改進空間」。
他又說，要抓緊機會，「因為只有經濟搞好，一切才有可能」。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。