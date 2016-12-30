機捷無尖離峰 台北到桃機35至36分鐘

交通部今天完成機場捷運履勘。桃園機場捷運公司總經理陳凱凌說，營運初期不分尖離峰，每隔7.5分就有一班車，台北車站到桃園機場行車時間為35至36分鐘。

交通部路政司長林繼國擔任機場捷運履勘小組召集人，他說，履勘小組是據桃園機場捷運公司提出的營運規劃進行履勘，行車班距時間為尖峰12分鐘，離峰15分鐘。

不過，陳凱凌說，向交通部提出的履勘營運計劃，是以最大運量為標準，但實際營運初期，將不分尖離峰，直達車與普通車採各15分交互發車，也就是每隔7.5分就有一班車。

至於依據合約標準，機捷台北站到桃園機場直達車的行車時間是35分鐘，陳凱凌說，測試都可達到，但與各國捷運一樣都會有誤差值，直達車實際營運時行車時間大約是35到36分鐘，普通車約45分鐘。

機捷設計平均速度是直達車每小時65公里，普通車每小時45公里。1051230

(中央社)