遠航離島航線春節加班機 元月3日開放訂位
遠東航空首波春節期間離島航線機位已分別於今(105)年12月6日、7日開賣，為加強服務離島鄉親，協助疏運返鄉旅客，遠東航空依旅客需求規畫了第二波的加班機，金門航線增加了12個架次共1,980個座位，馬公航線增加24個架次共3,960個座位，第二波春節離島航線加班機將於106年1月3日(星期二)下午6時至8時統一開放訂位。
第一波加班機金門航線提供251架次共40,913個座位，馬公航線提供194架次共31,622個座位；由於第一波訂位尖峰時間航班幾近客滿，呼籲旅客多利用離峰日期與離峰時段航班，以節省您寶貴的時間。
遠航除了官網與訂位中心同步於上述時間開放加班機訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，同時，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。在此提醒旅客必須於期限內完成開票，且春節連續假期的機票均為「限當日當班次有效」，逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。
遠航官網目前也已開放國際航線桃園-新潟、高雄-澳門與兩岸航線線上訂位，歡迎旅客多加利用。
(工商)
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