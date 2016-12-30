工作滿檔嘆像孤獨老人 吳宗憲藍瘦香菇

吳宗憲與女兒Sandy錄《小明星大跟班》。（林俐瑄攝）

吳宗憲30日錄中天《小明星大跟班》，被問到浩角翔起的浩子宣布暫停停工，吳宗憲說：「浩角翔起早就要分開啦，分開也不會不好笑，給他們試試看分開作戰。」他也很能體會無法跟家人相處的心情，也會考慮在新的一年將工作量減少。

吳宗憲說：「新的一年要調整一下，我真的累了。」手上有《小明星大跟班》、《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》，各個都是招牌節目，如何取捨讓他陷入長考，但他也說，想調整的原因並非是為了錢，「我身體沒問題，是沒時間」。因此他也能體會浩子為家庭想暫放下工作的考量。

吳宗憲嘆：「兒子前陣子回台灣也只能吃一次飯．忙到像孤獨老人，自己吃東西，眼淚都要掉下來。」他遺憾生4個孩子還是不夠，現場開示要大家快增產報國，「台灣人口愈來愈少，能多生就多生，小孩很棒，未必要結婚也可以生。」

(中時)