陸籲美 勿讓蔡總統出訪途中過境

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中國大陸當局今天呼籲美國，不要容許蔡總統下月出訪中美洲友邦時過境美國。

大陸外交部在發給路透社的聲明中說，大陸希望美國不要對「台獨勢力」發出任何錯誤訊息；並說，「我們認為，大家都很清楚她（蔡總統）的真正意圖」。

蔡總統在此次出訪宏都拉斯、尼加拉瓜、瓜地馬拉和薩爾瓦多4友邦及回國途中，將過境美國。她預定元月7日離台，15日返回。1051230

(中央社)