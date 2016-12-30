莫迪力推無現金交易 發表政府行動軟體

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印度總理莫迪今天在新德里參加推動數位交易的「Digihan Mela」活動，發表行動軟體，讓民眾更易進行無現金交易。

這個為期兩天、在新德里塔卡托拉體育館（Talkatora Stadium）的「Digihan Mela」活動，希望提高印度民眾對數位支付的認識，幫助人們開設帳戶、登記取得生物辨識卡「Aadhaar card」，使用數位交易，以達到莫迪推動的無現金社會。

莫迪下午出席活動時率先在推特（twitter）發文說，朝向數位化交易，可以終結對窮人和中產階級夢想產生不利影響的腐敗。

他下午出席活動時，對外正式宣佈政府推出一個名為「BHIM: Bharat Interface for Money」的行動應用程式（App），協助民眾更容易使用數位交易，達到無現金化社會。

這個行動應用程式將連結印度政府核發給每位公民的「Aadhaar card」資料及銀行帳戶，透過Adhaar Enabled支付系統（AEPS）進行數位交易。

莫迪說，使用這個行動應用程式進行數位交易，將有數百人可贏得數十萬盧比獎金，並推動印度在不久的將來，達到每一筆交易都以數位化方式進行目標，它將是印度強大經濟的縮影。

他還宣稱，這個應用程式可以在任何智慧型手機及功能手機使用，甚至也不需要網路。

莫迪呼籲民眾，每個人應承諾在新的一年至少使用5次數位交易，以推動印度走向數位經濟。

不過，在野黨國大黨召開記者會，抨擊莫迪在數位化名義之下「整體管理不善、廣泛腐敗」，並指低成本的交易數位化交是荒謬的主張及侵犯隱私權。1051230

(中央社)