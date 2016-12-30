抗議藍中常會決議 姚江臨撤回聲請

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中國國民黨中常會21日通過主席選舉時程，引發黨內質疑。中常委姚江臨向台北地方法院遞狀，聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議；北院今天表示，姚已於昨天撤回聲請。

姚江臨日前委託律師許英傑表示，21日中常會的到場人數、決議人數和方法與會議章程不一致，違反程序，相關決議因此不成立；此外，也向法院請求在訴訟終結前，要求國民黨停止執行三中常會通過的黨主席相關選舉案內容。

不過，北院今晚表示，此案姚江臨已於昨天連同假處分聲請一併撤回。1051230

(中央社)