立法院休會 政院優先法案通過7案

立法院在本會期的法定會期內通過攸關週休二日的勞基法等7案行政院的優先法案，若電業法草案在之後的臨時會中通過，政院針對本會期所列的32個優先法案達成率將可達25%。

立法院第9屆第2會期的法定會期在今天畫下句點，蘇嘉全在院會散會前宣布，第2會期自9月13日開議至今天，共通過120件議案，包括法律案93案、預（決）算案7案、行使同意權案2案，以及其他議案18案。

而針對行政院在本會期初，透過行政立法政策協調會報達成共識的32個優先法案，在本會期中通過7個，分別是攸關週休二日的勞基法、社會住宅的住宅法、廢止特偵組的法院組織法，以及遏止UBER違法經營的公路法。

還有，電商需繳營業稅的加值型及非加值型營業稅法，以及行政院環境保護署毒物及化學物質局組織法、洗錢防制法等。

而同樣列在優先法案中的電業法，則將留待之後召開的臨時會中處理。民進黨團總召柯建銘今天表示，臨時會主要處理106年度中央政府總預算案、行使考試院副院長人事同意權；民生法案部分則有電業法草案、都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案、長期照顧服務法草案。

民進黨團今天上午召開黨團會議討論臨時會議程等相關案子，民進黨團幹事長吳秉叡會後受訪說，黨團會議有人建議臨時會時程為民國106年1月5日到26日，如果能夠提早結束就提早結束，國民黨團對於總預算的處理一直不協商，民進黨團必須準備最長的時間，備而不用。1051230

(中央社)