郭台銘近3千億廣州建10.5代面板廠

我要評比

台灣的鴻海集團總裁郭台銘在中國大陸廣州市投資最新及尖端的面板（顯示器），興建10.5代顯示器全生態產業園區。投資金額達到人民幣610億元（約新台幣2800億元）。

郭台銘是以其私人投資的日本(土界)顯示器株式會社（Sakai Display Production；SDP）與廣州市政府簽定合約，在增城投資設廠，將打造顯示器、智慧TV、電子白板生產工廠，並從事高端顯示技術產品研發。10.5代產線預定2019年量產，年產值達人民幣920億。

簽約儀式晚上在廣州花園酒店舉行，中共廣州市委書記任學鋒、副書記兼市長溫國輝等人出席了儀式。

郭台銘在儀式上致辭時，形容這是大項目，而這項目僅花了50天就談妥。

他說，這項投資所以落戶廣州，與他認識了任學鋒有關；遇見任學鋒後，令他感覺廣州不一樣。

此外，廣州有工業基礎，人民勤奮，也有文化，這些元素都集中在廣州。

他還說，1988年他到深圳投資富士康，是因為當時廣州對外交通不便，期間大陸有許多地方找他投資，但他首先落戶深圳。

對於這次在廣州投資面板，郭台銘說，到廣州投資等了28年，有點來得晚，應該早些來。

郭台銘並說，他手上還有30項投資，面板只是其中一項。

儀式過後，郭台銘和集團的技術人員向任學鋒等人親自講解了即將投產的面板的情況。據介紹，SDP的面板是當前最新及尖端的，高解析度達到8K，擁有3D效果。

據說，8K的解析度約是肉眼的4倍。

這些面板將可用作電視顯示器，也可以在汽車上使用，因為它可以做成不同形狀，如圓形。最重要的是，這種面板將與大數據和雲端結合，成為大數據的鏈接工程。

郭台銘特別指出，由於這種面板解析度高，將可在醫院使用，今後醫生可以用來檢查病人的內臟，更加清晰地看到內臟如血管等，減少誤診。

此外，醫生也可以用來做手術。

據說，東京奧運已決定使用這種面板，而大陸的冬季奧運也可望使用。1051230

(中央社)