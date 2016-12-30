俄不驅逐美外交官 保留報復權利

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在美國因指控俄羅斯介入美國選舉而驅逐數十名俄國外交人員後，俄國總統蒲亭今天決定，不會驅逐任何美國外交人員，但保留對美方制裁加以報復的「權利」。

蒲亭在克里姆林宮發表的聲明中說：「我們不會替美國外交人員製造問題，我們不會驅逐任何人。」

蒲亭說，俄方保留對美國報復的權利，但將觀察美國總統當選人川普下月就職後的政策走向。

他說：「我們在保留報復權利的同時．．．也將根據川普政府所採行的政策，來規畫恢復美、俄關係的下一步措施。」1051230

(中央社)