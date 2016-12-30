俄羅斯回敬美國 擬驅逐美35名外交官
美國總統歐巴馬指控俄羅斯干預美國大選，祭出一系列懲罰後，俄國今天也著手驅逐35名美國外交官，以牙還牙回應新制裁。
法新社報導，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說：「俄羅斯外交部已請求俄羅斯總統批准，把駐莫斯科美國大使館的31名職員以及聖彼得堡（Saint Petersburg）美國領事館的4名外交官，宣告為不受歡迎人物。」
歐巴馬表示美國將關閉兩個俄國建築院區後，拉夫羅夫表示，外交部也設法要禁止外交官使用位在莫斯科西區的度假別墅，以及莫斯科北區的倉庫。
拉夫羅夫表示，在紐約和馬里蘭的兩座俄國鄉村別墅是讓小孩度假用的，且對別墅用途為「間諜巢穴」的說法嗤之以鼻。
他說：「針對這些花招，我們當然不能不回應。外交和國際關係的首要原則就是互惠。」他也希望俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）能「立即」批准這些要求。（譯者：中央社陳昱婷）1051230
(中央社)
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