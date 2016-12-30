王菲上海演唱會 竇靖童和聲觀眾投入

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歌手王菲「幻樂一場」演唱會今天晚間在上海舉行，她的女兒竇靖童也擔任和聲。主辦方表示舞台造價人民幣5000萬（約新台幣2.3億元）。

當王菲唱到「你快樂所以我快樂」，螢幕上並秀出竇靖童和聲時，現場響起歡呼。

這場音樂會僅舉行一場，事前因主辦方疑似炒作高價黃牛票引發爭議。

中新網報導，王菲一直很重視舞台效果，這次演唱會配備一塊巨型弧形屏與兩塊可以360度旋轉的曲面屏。

本次演唱會透過騰訊直播平台全程直播，並通過虛擬實境（VR）技術，實現360全景網路直播。1051230

(中央社)