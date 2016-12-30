洪秀柱106年1月訪美 會僑社募款

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中國國民黨主席洪秀柱明年1月13日至21日率團訪問美國，除拜訪僑社，也要募款；待美國總統當選人川普就職後，洪秀柱會再訪美，行程尚在規劃，預計明年3、4月。

國民黨今晚公布洪秀柱訪美行程，1月13日搭機飛往美國舊金山，1月14日訪視駐美國總支部，會見傳統僑社重要僑團負責人，隨後拜會洪門致公總堂，晚上出席僑宴。

洪秀柱1月15日上午在下榻旅館舉行記者會，下午發表演講；1月16日轉往美國芝加哥訪問，晚上出席僑宴；1月17日再搭機飛往美國休士頓，晚上出席僑宴；1月18日轉往美國洛杉磯；1月19日拜會中華會館，並向國父銅像獻花，晚間出席僑宴；1月20日記者會後，搭機返台，於1月21日晚間抵達。1051230

(中央社)