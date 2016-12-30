無視停火協議 敘利亞再爆衝突
監督組織說，敘利亞政府軍暨盟軍今天在大馬士革附近與反抗軍爆發衝突。政府軍在此最新衝突中使用武裝直昇機，破壞了全國性停火，否則全國停火似乎可維持下去。
路透報導，「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）說，衝突發生在大馬士革西北一處反抗軍控制的山谷。
法新社報導，人權瞭望台組織說，目前尚不明朗，究竟是政府軍還是反抗軍在瓦迪巴拉達（Wadi Barada)地區先開火。
人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「在鄰近大馬士革的瓦迪巴拉達，戰事爆發並且持續著。直昇機向反抗軍和蓋達組織分支敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）的據點、陣地射擊。」
拉曼指出，這些衝突「違反了停火協議。但不清楚哪一方面要對首先開火負責」。
敘利亞政府表示，在首都大馬士革西北方瓦迪巴拉達的反抗軍，上週故意以供應大馬士革的用水基礎設施為攻擊目標。
瓦迪巴拉達和鄰近斐杰（Ain al-Fijeh）地區遭遇的破壞，導致大馬士革嚴重缺水。
由俄羅斯和土耳其居中斡旋促成的全國性停火協議自29日午夜開始生效。儘管敘利亞一些地方發生有小衝突事件，但停火大體上尚獲得遵守。（譯者：中央社周慧盈）1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。