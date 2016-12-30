無視停火協議 敘利亞再爆衝突

我要評比

監督組織說，敘利亞政府軍暨盟軍今天在大馬士革附近與反抗軍爆發衝突。政府軍在此最新衝突中使用武裝直昇機，破壞了全國性停火，否則全國停火似乎可維持下去。

路透報導，「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights）說，衝突發生在大馬士革西北一處反抗軍控制的山谷。

法新社報導，人權瞭望台組織說，目前尚不明朗，究竟是政府軍還是反抗軍在瓦迪巴拉達（Wadi Barada)地區先開火。

人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）表示：「在鄰近大馬士革的瓦迪巴拉達，戰事爆發並且持續著。直昇機向反抗軍和蓋達組織分支敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）的據點、陣地射擊。」

拉曼指出，這些衝突「違反了停火協議。但不清楚哪一方面要對首先開火負責」。

敘利亞政府表示，在首都大馬士革西北方瓦迪巴拉達的反抗軍，上週故意以供應大馬士革的用水基礎設施為攻擊目標。

瓦迪巴拉達和鄰近斐杰（Ain al-Fijeh）地區遭遇的破壞，導致大馬士革嚴重缺水。

由俄羅斯和土耳其居中斡旋促成的全國性停火協議自29日午夜開始生效。儘管敘利亞一些地方發生有小衝突事件，但停火大體上尚獲得遵守。（譯者：中央社周慧盈）1051230

(中央社)