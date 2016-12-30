離奇！茶行老闆疑燒炭 老闆娘夥友人探視也送命

茶行老闆疑燒炭，老闆娘夥友人探視也送命。(蔡依珍攝)

桃園晚間發生2死1命危意外，一間在桃園國豐六街開業的茶行老闆，疑在屋內燒炭輕生，老闆娘尋不著老闆，30日下午5時許找上對面洗車行負責人陪同進去，沒想到一去不復返，直到晚間近9時茶行兒子返家，才發現3人分別倒臥屋內失去生命跡象，緊急送醫，但2男已回天乏術，婦人仍在醫院急救中，警方到場採證釐清事發經過。

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(中時)