不滿黨主席提前直選告洪秀柱 姚江臨已撤告
國民黨中常委姚江臨等人，不滿中常會在本月21日通過黨主席選舉時程等議案，本月26日向台北地方法院遞狀，對國民黨中央及黨主席洪秀柱提起民事訴訟，並向法院聲請暫時處分，要求國民黨不得執行決議，北院分案審理後，因國民黨中央有善意回應，姚江臨等人已在昨(29)日撤回民事訴訟及暫時處分。
國民黨21日舉行中常會，並在多數中常委缺席下，黨中央引內政部規定解釋，宣布通過「黨主席等四黨職人員選舉辦法」，以及黨主席提前直選與黃復興黨代表併選，引發黨內討論程序正義及是否合法，姚江臨等人因此在本月26日委請律師到北院提告及聲請暫時處分。
(中時)
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