歌姬A-Lin唱北市跨年倒數　怕媽媽搶走風采

A-Lin今在北市府廣場前做跨年彩排。（張祐銘攝）

A-Lin將負責倒數前的演唱。（張祐銘攝）

A-Lin將表演50分鐘，表演曲目是小巨蛋演唱會精華版。（張祐銘攝）

「天生歌姬」A-Lin將登上「臺北最High新年城-2017跨年晚會」，將負責倒數前的演唱。30日晚間，A-Lin在台北市政府進行彩排。A-Lin與源活合作，將跨年演唱當演唱會規格來製作，她將表演50分鐘，表演曲目是小巨蛋演唱會精華版，精彩可期。

A-Lin的家人跟族人也會一起上台表演，宛如豐年祭，媽媽也會上台。她笑說媽媽上次在小巨蛋搶走她的風采，她準備很多歌，但媽媽只講一句話就把她風采搶走，「想跟媽媽學一下，怎麼這麼有哏」，她也笑說，很怕媽媽明天上台拿起麥克風講不停。

(中時)