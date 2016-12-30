陸國家林業局：明年底前停止商業性象牙加工、銷售

大陸國家林業局表示，明年年底前中國將全部停止「商業性加工銷售象牙及製品」。

陸國家林業局表示，在盜獵非洲象及走私象牙現象仍嚴重的情況下，為支持非洲象保護，將於2017年3月31日前先行停業10-15家象牙加工企業，和50-60處象牙銷售場所；其餘象牙定點加工、銷售單位到2017年12月31日須全部停業。

國家林業局相關負責人表示，該局將分兩批次，在2017年年底前全面停止商業性加工銷售象牙及製品。

目前，中國現有象牙加工企業34家、象牙銷售場所143處。國家林業局還表示，上述單位按要求停止相關象牙及製品加工銷售活動後，還應當及時到工商行政管理部門申請辦理註銷相應的經營內容。

在非洲，由象牙引起的盜獵危機仍在持續，由於中國被認為是非洲象牙最大外銷市場之一，因此其所承諾的禁貿舉措深受外界關注。

(旺報)