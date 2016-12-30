嗨翻台中 Lulu、玖壹壹合體嘻哈庄腳情

今年的跨年晚會上，玖壹壹將一次帶來8首歌。(中視)

玖壹壹今彩排！(中視)

台中跨年有韋禮安、黃夏欣、玖壹壹、Lulu等幾個自小在台中出生長大的藝人們。(中視)

Lulu要跟玖壹壹合唱「嘻哈庄腳情」。(中視)

台中跨年晚會台中場，今年集結了「台中幫」的藝人群，將有韋禮安、黃夏欣、玖壹壹、Lulu等幾個自小在台中出生長大的藝人們，要一起陪著台中鄉親共度2016尾聲、一起迎向嶄新2017，嗨翻台中洲際棒球場。

沉潛多年、如今爆紅的臺中饒舌團體玖壹壹，前些日子一起上了中視《改變的起點》談及自己辛苦的過往，現在終於光榮返鄉。今年的跨年晚會上，玖壹壹將一次帶來8首，包括最受歡迎的〈癡情男子漢〉、〈打鐵〉以及講述他們在歌壇打拚過程的再會中港路等歌曲，今(30)日他們在彩排時表示，非常開心終於能回到自己家鄉表演，所以也特別準備了華麗的出場，請粉絲們拭目以待！

而被綜藝天王吳宗憲喻為「新生代最具潛力女主持人」同時也是黃子佼愛徒的Lulu，她將擔任台中洲際棒球場跨年晚會的主持人，並與KID、陳大天和邵庭搭檔主持。搞笑的她，說自己的人生主持計畫，就是從高雄到台北，最後再回到台中主持跨年！還說爸媽比她更high，「因為他們要參加人生第一場跨年晚會，包括到晚會現場的路線，還有要幫她準備什麼到後台等等，整個很激動很high！」因為回鄉主持對Lulu來說實在是太特別，所以還會安排特別橋段，要跟玖壹壹合唱〈嘻哈庄腳情〉，獻出玖壹壹台中跨年「特別版」。

身兼歌手、填詞人、作曲家多重身分的創作才子韋禮安，除了為許多圈內藝人寫歌譜曲，最近還出了自己手繪的「韋鳥的日常Line貼圖」。他表示這次回台中跨年格外覺得期待！因距離上次在台中跨年，已隔了兩三年，今年可以再回到家鄉跨年感覺很溫馨，不過因為當天要台中、台南兩地趕場，所以在跨年前會先安排時間跟家人吃飯。他今年台中洲際棒球場的跨年表演，會特別安排一段新的組曲，把所有大家喜歡的歌曲重新編排表演給大家聽。

而最初從《我要當歌手》節目比賽中出道的黃夏欣，初期在比賽中嶄露頭角，天生唱腔及句感情偶爾略帶沙啞的歌聲讓每一刻的音樂都帶有表情，也被稱作人氣「療癒系」歌手。她說從幼稚園開始就想當歌手，直到長大後參加比賽，才一步步實現夢想。她說：這是我第一次參加台中的大型跨年演唱會，也特別感謝台中市新聞局邀請。因為台中就是黃夏欣家鄉，這次演出家人也會都到現場為她加油。

除了正巧都為台中人的「台中幫」在跨年晚會溫馨回鄉唱之外，12月31日當晚的洲際棒球場，還有盧廣仲、兄弟本色、邰正宵、澎恰恰和許效舜等超強卡司和組合，都只在台中獨家表演！

(時報周刊)