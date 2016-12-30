持毒被抓 女友探視當場戒毒求婚

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高巿警新興分局前金所27日接獲民眾檢舉，指轄區自強二路某棟大樓出租套房疑有人吸毒，晚上7時許前往取締時25歲陳姓男子因為在樓下探頭探腦，遭查獲K他命0.85公克。

陳男交往10年劉姓女友得知男友被抓，一下班立即狂奔派出所曬恩愛，陳男感動之餘當場表示要戒毒，還向女友求婚，並在臉書PO文：「不使用。所有不再聯絡。斷」等，表示與壞朋友斷交並不再使用毒品，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)