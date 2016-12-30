五月天撐傘攻蛋 復刻15年前的雨

樂團五月天今晚在台北小巨蛋唱第7場，復刻15年前「你要去哪裡」演唱會，五月天站在延伸舞台撐傘唱「戀愛ing」，兩旁噴出水柱灑向觀眾席，連下雨都復刻。

五月天17日起到明年1月1日在台北小巨蛋共辦9場「RE:LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會，復刻五月天9大經典巡演，第7場主題是「RE:Where Are You Going? 你要去哪裡」。

歌手鼓鼓唱「嗯哼」、「為愛而愛」、「可以唷」暖場。一開始主唱阿信獨自現身，唱抒情版「瘋狂世界」，接著布幕緩緩升起團員們亮相，全體穿著復刻當年「空手道服」，High唱「終結孤單」。

阿信大喊「晚安」，歡迎來到台北市立體育場旁邊的小巨蛋，說到「今天大家來看」，粉絲接說「五月天」，阿信直呼聽不到，要求再大聲一點，卻不小心說成2017年，被粉絲糾正；阿信說，當年有很多歡笑、淚水和感動，「讓大家再一起體驗一遍好嗎？」引起全場尖叫。

唱完「純真」，貝斯手瑪莎表示，當時天氣很熱，幾乎每場都下雨，氣氛有些感傷，不知之後會不會再回到台上，就卯足全力，笑稱最大差別是「我兵已經當完了，光這一點就爽了」。

吉他手怪獸說，演唱會隔天很失落，「結論是我們哪裡都沒去，我們還是站在這個舞台上」；鼓手冠佑表示，當時不知未來會怎樣，好像不會再碰面，結果回來後，1年見面超過300天，逗笑粉絲。

「你要去哪裡」是五月天宣告暫別歌壇兩年的告別演唱會，阿信、怪獸和瑪莎接到兵單，石頭和當時叫「諺明」的冠佑分別前往英國和美國留學。1051230

(中央社)