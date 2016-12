五月天撐傘攻蛋 復刻15年前的雨

樂團五月天今晚在台北小巨蛋唱第7場,復刻15年前「你要去哪裡」演唱會,五月天站在延伸舞台撐傘唱「戀愛ing」,兩旁噴出水柱灑向觀眾席,連下雨都復刻。

五月天17日起到明年1月1日在台北小巨蛋共辦9場「RE:LIVE-Just Rock It 2016 最終章 自傳復刻版」限定演唱會,復刻五月天9大經典巡演,第7場主題是「RE:Where Are You Going? 你要去哪裡」。

歌手鼓鼓唱「嗯哼」、「為愛而愛」、「可以唷」暖場。一開始主唱阿信獨自現身,唱抒情版「瘋狂世界」,接著布幕緩緩升起團員們亮相,全體穿著復刻當年「空手道服」,High唱「終結孤單」。

阿信大喊「晚安」,歡迎來到台北市立體育場旁邊的小巨蛋,說到「今天大家來看」,粉絲接說「五月天」,阿信直呼聽不到,要求再大聲一點,卻不小心說成2017年,被粉絲糾正;阿信說,當年有很多歡笑、淚水和感動,「讓大家再一起體驗一遍好嗎?」引起全場尖叫。

唱完「純真」,貝斯手瑪莎表示,當時天氣很熱,幾乎每場都下雨,氣氛有些感傷,不知之後會不會再回到台上,就卯足全力,笑稱最大差別是「我兵已經當完了,光這一點就爽了」。

吉他手怪獸說,演唱會隔天很失落,「結論是我們哪裡都沒去,我們還是站在這個舞台上」;鼓手冠佑表示,當時不知未來會怎樣,好像不會再碰面,結果回來後,1年見面超過300天,逗笑粉絲。

「你要去哪裡」是五月天宣告暫別歌壇兩年的告別演唱會,阿信、怪獸和瑪莎接到兵單,石頭和當時叫「諺明」的冠佑分別前往英國和美國留學。1051230

(中央社)