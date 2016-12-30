桃捷：機捷運量每天上看5萬人次
機場捷運預計明年春節前後通車。桃園機場捷運公司總經理陳凱凌今天樂觀估計，機捷旅客運量每天上看5萬人次。
交通部今天完成機場捷運履勘，履勘小組雖列出41項改善項目，但營運前須改善事項只有8項，且都是短期內可改善完成，交通部長賀陳旦認為有機會在春節前試營運。
根據桃捷公司規劃，機捷營運時間從上午6時至深夜11時，直達車與普通車都是每15分鐘一班，採互發車，也就是7.5分就有一班車。
陳凱凌說，顧問公司原先預測機捷旅客初期運量為每天4.6萬人次，因桃捷推優惠的季票、雙月票，現在推估每天運量可達5萬人次。
至於A1台北車站提供的預辦登機，每小時可消化250件行李；不過，陳凱凌說，初期一般民眾不熟悉，難預估旅客量。1051230
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。