桃捷：機捷運量每天上看5萬人次

我要評比

機場捷運預計明年春節前後通車。桃園機場捷運公司總經理陳凱凌今天樂觀估計，機捷旅客運量每天上看5萬人次。

交通部今天完成機場捷運履勘，履勘小組雖列出41項改善項目，但營運前須改善事項只有8項，且都是短期內可改善完成，交通部長賀陳旦認為有機會在春節前試營運。

根據桃捷公司規劃，機捷營運時間從上午6時至深夜11時，直達車與普通車都是每15分鐘一班，採互發車，也就是7.5分就有一班車。

陳凱凌說，顧問公司原先預測機捷旅客初期運量為每天4.6萬人次，因桃捷推優惠的季票、雙月票，現在推估每天運量可達5萬人次。

至於A1台北車站提供的預辦登機，每小時可消化250件行李；不過，陳凱凌說，初期一般民眾不熟悉，難預估旅客量。1051230

(中央社)